Войти
ТАСС

Медведев считает важным поощрять отличившихся работников и руководителей ОПК

532
0
0
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза России попросил Минмпромторг и Минобороны активно награждать недавно учрежденным званием "заслуженного оружейника"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минмпромторг и Минобороны поощрять работников ОПК и активно награждать недавно учрежденным званием "заслуженного оружейника".

Он сегодня провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии. "Как вы знаете, главой государства [Владимиром Путиным] подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Я попросил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал Медведев, обращаясь к участникам встречи.

Путин в августе подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ". Это звание будет присваиваться работникам организаций ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, званием могут быть отмечены заслуги в разработке, создании, внедрении в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Также звание может быть присвоено за заслуги в выполнении с опережением графика производственных заданий, в разработке и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК.

Согласно утвержденному положению, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица федеральных и отраслевых наград. Работники, занятые на особо вредных участках с тяжелыми условиями труда, могут претендовать на получение этого звания через 15 лет с начала профессиональной деятельности.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Похожие новости
12.03.2015
Дмитрий Медведев: «ОПК – это не только техника и вооружение»
11.11.2014
ОСК: Россия должна увеличить долю в мировом гражданском кораблестроении
15.09.2014
Рогозин и Шойгу совершили размен финансовоемкими структурами
17.06.2013
Морской коллега
30.11.2012
Процесс ценообразования продукции гособоронзаказа на контроле ВПК
30.11.2012
Военно-промышленной комиссии дали допуск к бухгалтерии
27.11.2012
Министр обороны перешел в наступление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23