Завязшее украинское наступление оборачивается катастрофой. Вполне ожидаемой, к слову. Армия России не просто успела подготовиться к его отражению. Оборонительная линия превратилась в непреодолимое препятствие для ВСУ, уже не способных воевать по советским стандартам и еще не научившихся пользоваться натовскими. Итог — исчерпание ресурсов для дальнейшего ведения боевых действий. Украина вынуждена бросить в бой резервы, припрятанные для развития так и не состоявшегося успеха.

«82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ численностью две тысячи человек, укомплектованная БМП „Мардер“ и „Страйкер“, а также танками „Челленджер-2“, начала действовать в районе Работино в Запорожской области — по всей видимости, это произошло в последние несколько дней», — раскрывает секрет Forbes. И подчеркивает: «Для долгожданного контрнаступления Киева, которое началось 4 июня с серии скоординированных атак на юге и востоке страны, это одновременно хорошая и плохая новость. 82-я бригада и родственная ей десантно-штурмовая 46-я бригада были одними из последних крупных подразделений, которые украинский генштаб держал в резерве».

Что же будет теперь, когда столь мощные соединения выдвинулись к линии фронта? Наверное, они выполнят боевую задачу, с которой не справились мобилизованные? Увы, итог своим размышлениям обозреватель Forbes Дэвид Экс подводит печальный: "Если русские удержат свои позиции в Работине и выдержат значительный, но, по всей видимости, временный всплеск украинской боевой мощи, они окажутся в состоянии нанести по ВСУ ответный удар — как только штурмовые бригады откатятся с фронта без адекватной замены".

Оборот "значительный, но, по всей видимости, временный всплеск украинской боевой мощи" очень точно описывает нынешнее состояние дел на линии боевого соприкосновения. И в районе Работино, и на других участках ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать оборону российских войск. Продвижение редко когда составляет более нескольких десятков метров. Да и за них украинцы платят очень высокую цену.

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного давно окрестили "мастером мясных штурмов". Стандартная картина наступления украинских военных выглядит так. В атаку на предполье русской обороны бросают прежде всего мобилизованных, в большинстве своем немолодых и малообученных бойцов. Под прикрытием артиллерии им иногда удается занять опорный пункт или часть траншеи. Причем уже пустые: российские военные отходят, чтобы избежать ненужных потерь. После такого "успеха" солдаты ВСУ принимаются лихорадочно укреплять ими же разрушенные окопы. Но это мартышкин труд: в течение суток, а чаще раньше, по точно известным координатам наносят удары российские артиллеристы. После этого чудом уцелевшие украинские бойцы покидают небезопасный для них район — как правило, пешком и под продолжающимся обстрелом. Назад возвращается хорошо если половина из отступающих, а чаще — не больше одного из десяти.

Такую картину почти ежедневно можно наблюдать на всех участках фронта. Так что не стоит удивляться, когда украинские военные признают: их силы на исходе, а возможности — на пределе. «Существуют огромные проблемы с новобранцами, присылаемыми из тыла: они плохо обучены, некоторые имеют хронические заболевания, вплоть до туберкулеза. Среди последних десяти человек, приданных его части, самому молодому было 52 года, — цитирует немецкая Junge Welt откровения командира снайперской роты ВСУ с позывным „Дед“. И продолжает: — По мнению „Деда“, самая большая проблема ВСУ — старшие офицеры. Они изо всех сил пытаются устроить на фронте „маленькие Сталинграды“, что приводит к колоссальным потерям».

Командование, по словам того же офицера, бросает в бой солдат, которым не хватает даже боеприпасов для ручного оружия, не говоря уже о снарядах для артиллерии — зато бережет тяжелое вооружение. Делается это в надежде на то, что в ходе очередного "мясного штурма" удастся продавить российскую оборону. После этого командиры ВСУ намереваются ввести в прорыв более опытных и организованных бойцов, вооруженных действительно серьезной техникой.

Появление под Работино 82-й и 46-й бригад ВСУ свидетельствует, что на этой тактике украинская армия готова поставить крест. Элитных бойцов бросили в бой как обычных солдат теробороны. Значит, ситуация стала критической. Это доказывает и то, что на фронте появились танки "Челленджер", которые уже несколько дней разыскивали британские журналисты и военные эксперты. Хотя они сами признавали, что серьезного влияния на боевую обстановку эта техника не окажет. "Не стоит себя обманывать, думая, будто 14 переданных Киеву британских танков существенно повысят боевую мощь ВСУ, — отмечал автор статьи, отставной британских подполковник Стюарт Кроуфорд. — Нет, их хватит лишь для того, чтобы экипировать слабенькую тактическую группу, если у той к тому же будет достаточно мотопехоты и средств огневой поддержки".

Если уж и "Челленджеры" отправили наступать там, где никак не удается прорвать оборону — значит, ВСУ решились на последний рывок. В случае его неудачи рассчитывать им будет не на что. И тогда, как верно отмечает Forbes, российские войска могут перейти в наступление, которого от них давно ждут не только в России, но и на Западе.

Не стоит думать, будто у украинской армии вообще не осталось войск. До сих пор на севере страны сосредоточена довольно крупная группировка ВСУ "Север". Еще зимой командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович оценивал ее общую численность в 98 тысяч человек, из которых 17 тысяч находились непосредственно у белорусской границы. Некоторая часть этих войск вполне может быть переброшена на юг или на восток — в зависимости от того, где наметится успех у наступающей российской армии. Другое дело, что сильно оголять прикрывающий дорогу на украинскую столицу "Север" в Киеве не решатся. А значит, рассчитывать на серьезное пополнение на юге и востоке ВСУ не приходится.

Есть еще одно обстоятельство, которое делает безрезультатными попытки киевской хунты прорвать русскую оборону — катастрофическая нехватка боевой авиации. "Администрация Байдена выжидала больше года, и только потом разрешила странам НАТО отправить на Украину истребители F-16, — подчеркивает The New York Times. — К тому времени, когда летчики научатся управлять этими современными машинами, авиации будет уже слишком поздно помогать сухопутным войскам и защищать их в ходе спотыкающегося наступления". То же касается и давно обещанных Украине американских танков "Абрамс". Мало того, что их дали совсем немного — всего один батальон, 31 машина. В довершение всех бед эти танки очень капризны и прожорливы, да еще и слишком тяжелы для мягкой украинской земли. Они будут вязнуть в ней, становясь отличными мишенями для "Ланцетов" и вертолетов Ка-52 — настоящего кошмара танкистов ВСУ.

Появление лучших резервных бригад Украины на фронте — свидетельство того, что ситуацию на линии боевого соприкосновения в Киеве считают слишком опасной. Но еще не катастрофической. В противном случае американские и европейские СМИ писали бы не об этом, а об исчезновении пана Зеленского и его клики. Пока этого не случилось. У киевской хунты еще достаточно живой силы, чтобы продолжать заваливать телами солдат подступы к российской обороне. До последнего украинца — давно уже не фигура речи, а реальная программа хозяев Украины. И тех, которые говорят на мове, и тем более тех, которые отдают им приказы на английском.

Автор: Антон Трофимов