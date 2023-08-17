Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска колесных гаубиц "Мальва"

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания.

"Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43", - сказал диктор.

Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник". Также с компанией подписаны контракты на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

С научно-производственным объединением "Стрела" министерство обороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов.

С НПО "Базальт" подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. С НИМИ имени Бахирева - на изготовление и поставку 152-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасным снарядом.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.