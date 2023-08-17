"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

"Спецсвязь" в 2023 году закупила около 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя "Спецсвязи" Максим Манченко.
Он уточнил, что сначала специалисты "Спецсвязи" были на инжиниринговой базе ГАЗ, потом взяли автомобили в опытную эксплуатацию, попробовали, сейчас закупают их.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) организует доставку специальной корреспонденции и особо опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.