"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

Цех по монтажу и демонтажу средств связи на предприятии "Воентелеком" в Иванове.

"Спецсвязь" в 2023 году закупила около 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя "Спецсвязи" Максим Манченко.

"В этом году с точки зрения именно обновления брони - в основном это наш ГАЗ. Уже куплено порядка 70 единиц российской бронированной техники. Пробовали мы китайский JAC выборочно, но ориентируемся именно на наш специализированный отечественный автомобиль. И он себя неплохо показывает", - рассказал Манченко РИА Новости в ходе форума "Армия-2023".

Он уточнил, что сначала специалисты "Спецсвязи" были на инжиниринговой базе ГАЗ, потом взяли автомобили в опытную эксплуатацию, попробовали, сейчас закупают их.

"Есть еще у нас для труднодоступных регионов УАЗ "Патриот", тоже российская машина, просто другого производителя", - добавил он.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) организует доставку специальной корреспонденции и особо опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.