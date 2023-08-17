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Военное обозрение

Польша начала постройку ракетного фрегата Miecznik

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня на верфи компании PGZ в Гдыне состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства первого фрегата проекта 106 Miecznik для ВМС Польши.

Всего к 2032 году планируется ввести в строй три корабля – Wicher, Burza, Huragan. При этом лишь головной фрегат будет укомплектован в полной мере; последующие корабли будут оснащаться, исходя из имеющихся средств.

Miecznik будет иметь полное водоизмещение 7000 тонн. Экипаж составит 100-120 моряков (максимальная вместимость – 160 человек). Силовая установка будет состоять из четырех дизельных двигателей. Она обеспечит максимальную скорость примерно 28 узлов и дистанцию хода 8 тыс. морских миль при скорости 18 узлов. Время пребывания в походе ограничено 30 днями.

Система боевого управления для фрегата еще не выбрана, скорее всего, это будет TACTICOS от Thales. В ВПУ Mk 41 (4 x 8 ячеек) от Lockheed Martin (США) разместятся до 128 ЗУР CAMM британского комплекса Sea Ceptor. Корабль получит 8 ПКР RBS15 Mk3E от шведской Saab (с возможностью установки еще 8 ракет) и 2 торпедных аппарата B515 2V для 324-мм торпед.

На текущий момент состав ВМС Польши насчитывает 2 фрегата класса Oliver Hazard Perry, 2 корвета проектов 620 и 621М, 3 МРК 660М Orkan и 1 ДЭПЛ 877 «Палтус», не считая тральщиков и других судов.

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Страны
Польша
США
Продукция
Mark 41
ORKAN
RBS-15
Sea Ceptor
Компании
Lockheed-Martin
Thales
Проекты
877 Палтус
Oliver Hazard Perry
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