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ТАСС

Минобороны РФ заключило контракт на поставку катеров-торпедоловов

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Головной построенный АО "Сокольская судоверфь" для ВМФ России катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т (заводской номер 451). Сокольское (Нижегородская область), август 2020 года
Головной построенный АО "Сокольская судоверфь" для ВМФ России катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т (заводской номер 451). Сокольское (Нижегородская область), август 2020 года.
Источник изображения: Traktor / forums.airbase.ru

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ на форуме "Армия-2023" подписало контракт с "Сокольской судоверфью" на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ", - сказал диктор в ходе церемонии.

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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