Минобороны РФ заключило контракт на поставку катеров-торпедоловов

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев
КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ на форуме "Армия-2023" подписало контракт с "Сокольской судоверфью" на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ", - сказал диктор в ходе церемонии.
Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев.