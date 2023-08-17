Минобороны РФ заключило контракт на поставку катеров-торпедоловов

Головной построенный АО "Сокольская судоверфь" для ВМФ России катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т (заводской номер 451). Сокольское (Нижегородская область), август 2020 года.

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ на форуме "Армия-2023" подписало контракт с "Сокольской судоверфью" на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ", - сказал диктор в ходе церемонии.

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и первый замдиректора "Сокольской судоверфи" Александр Лазарев.