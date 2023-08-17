Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"

МО подписало и вручило контрактов более чем на 400 миллиардов рублей на "Армии"

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев.

Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.