Войти
ТАСС

"Росэлектроника" представила новые СВЧ-приборы для космоса на "Армии-2023"

488
0
0
Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

Новые лампы бегущей волны соответствуют всем требованиям к электронно-компонентной базе радиопередающей аппаратуры спутников связи и других космических аппаратов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал лампы бегущей волны (ЛБВ) нового поколения для применения в космических аппаратах и впервые представил их на форуме "Армия-2023". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Новые ЛБВ соответствуют всем требованиям к электронно-компонентной базе радиопередающей аппаратуры спутников связи и других космических аппаратов. Нам удалось значительно повысить уровень технических характеристик по сравнению с предыдущими модификациями. ЛБВ не содержат импортных комплектующих, производство выполняется только по отечественной технологии, которая содержит ноу-хау и является интеллектуальной собственностью России. Конструкция данных изделий является базовой для разработки следующих поколений приборов с улучшенными параметрами", - заявил гендиректор НПП "Алмаз" Михаил Апин, слова которого приводятся в сообщении.

Лампы, разработанные входящим в "Росэлектронику" НПП "Алмаз", предназначены для усиления мощности СВЧ-сигналов в бортовых радиопередающих трактах космических аппаратов связи. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики - на 15%.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
Похожие новости
12.07.2021
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
24.08.2020
«Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами
27.04.2020
Российские военные получат носимые тепловизоры "Сыч" для разведки позиций противника
08.11.2019
Египетские зенитчики на учениях "Стрела дружбы" использовали российский модуль управления
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
06.12.2017
Росэлектроника создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23