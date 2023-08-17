"Логично". Американцы поддержали передачу территорий от Украины России

Мысль представителя НАТО Йенсена о том, что Украина сможет вступить в альянс, если передаст части территорий России, вызвало критику в Киеве, пишет Newsweek. При этом читатели издания такой шаг назвали логичным. "Когда проигрываешь — сдаешь территорию", — написал один из них.

Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возмутил киевских чиновников, сказав, что Украина сможет стать членом альянса, если уступит часть территории России.

Это предложение Стиан Йенсен (Stian Jenssen), занимающий свою должность с 2017 года, озвучил на недавней дискуссии в норвежском городе Арендал. Обсуждая стремление Киева вступить в альянс, он заявил: "Полагаю, решением может стать отказ Украины от части территории в обмен на членство в НАТО".

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Хотя сам Йенссен признал, что в этом предложении есть целый ряд нюансов, украинские чиновники поспешили его раскритиковать.

Главный советник руководителя офиса президента Зеленского Михаил Подоляк осудил предложение Йенссена в соцсети X (бывшем Твиттере).

"Обменять территорию на натовский зонтик? Это смешно. Это значит сознательно выбрать поражение демократии, <…> сохранить у власти российский режим, подорвать международное право и передать конфликт будущим поколениям", — написал Подоляк.

Представитель украинского МИДа также отверг это предложение, назвав его "абсолютно неприемлемым".

"Мы всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгует. Причастность чиновников НАТО, осознанно или неосознанно, к формированию риторики, будто Украина может уступить свои территории, играет на руку России", — заявил официальный представитель министерства Олег Николенко.

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Комментарии читателей

Will

Польша, Венгрия и Румыния не согласятся, если не получат минимум 40% того, что останется от Украины.

А мы не должны этой Украине ни цента. Для нас, американцев, это внутриевропейский территориальный спор. Мы вмешиваться не обязаны — и не хотим.

А Столтенберг даже не американец. Как по мне, он вообще военный преступник и заслуживает пожизненного. Он один из главных виновников всего этого бардака.

Chrisford1

Мало ли кто за что сражается… У талибов*, чеченцев, израильтян, ИГИЛ* и северокорейцев тоже высокий "боевой дух". Они же от этого не становятся идеальными членами НАТО. Мне лично никакие украинские паразиты в альянсе не нужны — с их коррупцией и десятками неурегулированных споров это будет вечная головная боль.

Я бы вообще предпочел, чтобы США вышли из НАТО и урезали траты на европейскую оборону на 80%. Пора уже сосредоточиться на Китае и Тихоокеанском регионе.

Fred Simpson

Россия никогда не согласится на Украину в НАТО. Собственно, из-за стремления Киева в альянс вся эта каша и заварилась. Еще 22 апреля бывший премьер Израиля Беннет заявил, что стороны договорились — в том числе насчет отказа от НАТО, — но США и Великобритания вмешались и все испортили. Увы, с тех пор если что и изменилось, то разве что число потерь. Весь мир страдает от двухзначной инфляции и ждет не дождется мирного соглашения.

Michael Everyman

Россия в любом случае не имеет права голоса в делах НАТО.

Chrisford1 (в ответ Michael Everyman)

Еще как имеет. В том самом смысле, как Кеннеди и Америка сказали свое веское слово, когда "даритель Крыма" Хрущев попытался снабдить Кубу ядерными ракетами.

LeanMan

Слушай, Йенс (Столтенберг – прим. ИноСМИ), Норвегия в НАТО с 1949 года. У нее полно старых земель. Может, она отстегнет России немножко вместо Украины? И венгерский премьер Орбан тоже смахивает на путинского приятеля. Может Венгрия тоже немного раскошелится, а взамен вольется в новый Советский Союз?

aimless blade

Логично: когда проигрываешь — сдаешь территорию. Пришло время Украине (и ее западным помощникам) это осознать и спасти то, что еще можно. Россия все равно ни за что не отпустит Киев в НАТО, поэтому боевые действия не закончатся. Впрочем, США именно на это и рассчитывают…

John

Может, шведам тоже стоит отказаться от части территории ради членства в НАТО, а?

Pet NB

С чего это Украине добровольно отдавать свои земли, говорите? Да потому что как только мы прекратим снабжать ее деньгами и оружием, она тут же продует. Еще вопросы?

Если НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора, то что там забыла Украина? У нее же вообще никаких связей с Атлантикой.

USDeclines2023

Если бы не НАТО и навязчивое желание Украины вступить в ее ряды, все земли остались бы при ней — да и конфликта бы никакого не было. Вот что бывает, когда страной руководит нелепый юморист. Хорошая была бы шутка, если бы не столько напрасно загубленных жизней.

Concerned Citizen

Ну вот и все. Шила в мешке не утаишь!

Giorgios Culofakis

Украина — это выдуманная страна, сшитая из земель России, Подкарпатской Руси, Румынии, Венгрии и Польши. До ХХ века никакой Украины не было в принципе. Все книги по истории Украины — сплошной ревизионизм. И ни в какой альянс эта фальшивая страна все равно никогда не вступит, потому что к 2025 году от нее вообще ничего не останется, а все несчастные украинские солдаты, убитые НАТО (400 тысяч трупов только по состоянию на август 2023 года), погибнут напрасно.

* запрещенные в России террористические организации