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ЦАМТО

Для защиты российских танков от FPV-дронов разработан комплекс "Тритон"

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Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении
Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

ЦАМТО, 16 августа. Комплекс "Тритон", предназначенный для радиоэлектронной защиты российских танков от FPV-дронов, создан в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ", передает "РИА Новости".

На форуме "Армия-2023" образец изделия представлен на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России.

"Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов", – следует из описания "Тритона" на стенде.

Комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление "Тритоном" также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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