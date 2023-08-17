Для защиты российских танков от FPV-дронов разработан комплекс "Тритон"

ЦАМТО, 16 августа. Комплекс "Тритон", предназначенный для радиоэлектронной защиты российских танков от FPV-дронов, создан в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ", передает "РИА Новости".

На форуме "Армия-2023" образец изделия представлен на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России.

"Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов", – следует из описания "Тритона" на стенде.

Комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление "Тритоном" также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка, отмечает агентство.