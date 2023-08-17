Войти
РИА Новости

На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

504
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Росэлектроника" показала экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.

Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Х-35
Х-38
Х-58
Компании
Росэлектроника
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.07.2021
Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС
13.06.2018
Новейший истребитель Су-57 будет представлен на открытой площадке в рамках форума "Армия-2018" - Минобороны РФ
26.08.2013
Инновации Т-50 ПАКФА по системе управления и отсекам оружия – Aviation Week
24.08.2011
Ракетные новинки
17.08.2011
Безопасность страны стоит дорого
31.08.2009
Оружие для истребителя пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23