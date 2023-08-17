На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

"Росэлектроника" показала экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.

Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".