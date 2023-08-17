Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США

Генерал Кириллов назвал новые имена участников военно-биологических проектов США

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах.

Российское военное ведомство получило документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", - сообщил он и перечислил ряд имен и фамилий.

"Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах", - сказал Кириллов. Основной вид деятельности Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, говорил Кириллов ранее. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, отмечал Кириллов.

"Людмила Черненко - генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США", - продолжил Кириллов перечень новых имен.

"Александр Мацков - заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19", - добавил генерал.