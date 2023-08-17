Войти
РИА Новости

Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США

481
0
0
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Генерал Кириллов назвал новые имена участников военно-биологических проектов США

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах.

Российское военное ведомство получило документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", - сообщил он и перечислил ряд имен и фамилий.

"Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах", - сказал Кириллов. Основной вид деятельности Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, говорил Кириллов ранее. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, отмечал Кириллов.

"Людмила Черненко - генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США", - продолжил Кириллов перечень новых имен.

"Александр Мацков - заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19", - добавил генерал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
28.10.2022
Захарова заявила, что Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире
25.10.2022
В Минобороны раскрыли возможный способ использования Киевом «грязной бомбы»
05.08.2022
МО РФ: интересные Пентагону вирусы превращаются в пандемии
24.02.2021
"Украина не будет сопротивляться": эксперт предположил исход войны с Россией
05.10.2020
Стратегическая авиация отменяет границы
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
03.12.2015
Может ли российско-американская напряженность перерасти в ядерное противостояние?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23