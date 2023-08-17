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РИА Новости

"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов

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"Уралвагонзавод" создал корабельный боевой модуль для уничтожения морских дронов

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал", предназначенный для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.

"Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей", - следует из описания модуля на стенде.

Как уточнили специалисты УВЗ на стенде компании, в связи с возросшей актуальностью противодействия новым угрозам, "Нарвал" позволяет "эффективно бороться с бэзэкипажными катерами и надводными дронами".

Основное вооружение комплекса - пулемет "Корд" калибра 12,7-мм. Для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении "Нарвал" оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели.

Прицельный комплекс состоит из дневной камеры, тепловизора и лазерного дальномера. Дополнительно предусмотрена установка метеостанции, комплекса кругового обзора, радаром с дальностью обнаружения до 600 метров, средствами обороны от высокоточного оружия.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Уралвагонзавод
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