Похвасталась "могуществом". Что не так с суперсовременной техникой Польши

Парад к Дню Войска Польского должен был создать впечатление оснащения армии суперсовременной техникой, пишет Onet. Однако то, что показали публике, – лишь отдельные экземпляры вооружения, недавно доставленные на берега Вислы. За эти "сны о могуществе" полякам еще придется заплатить миллиарды.

Всего несколько недель назад, в середине июля, на военную авиабазу в Минске-Мазовецком прибыли два первых учебно-боевых самолета FA-50, купленные в прошлом году министром обороны Мариушем Блащаком в Южной Корее. 20 июля были собраны первые две машины. Затем они прошли тестирование и осуществили испытательные полеты.

Самолеты собирали непосредственно перед парадом

По нашим данным, польская сторона давила на корейцев, чтобы первые самолеты FA-50 прибыли в Польшу обязательно до 15 августа. Министр обороны хотел похвастаться ими на параде, организованном по случаю праздника Войска Польского. В общей сложности польская армия получит 48 таких машин. Однако поставки по контракту растянуты на долгие годы.

Организованный на столичной магистрали "Вислострада" по приказу главы Минобороны военный парад должен создать впечатление, что польская армия невероятно сильна и оснащена самой современной техникой. Но это лишь иллюзия.

Полеты в варшавском небе самолетов FA-50 вовсе не свидетельствуют о том, что польские ВВС уже имеют на вооружении эти машины. Кроме нескольких штук FA-50, которые не представляют никакой боевой ценности в случае реальной угрозы, в армии Польши этих самолетов просто нет. Как нет инфраструктуры и обученного персонала для их обслуживания.

Стоит также иметь в виду, что эти самолеты не боевые, а учебно-боевые. Поэтому их функционал в случае конфликта меньше, чем у таких истребителей, как, например, F-16. Пилоты, опрошенные порталом Onet, шутят, что благодаря покупке корейских машин польские ВВС будут иметь самый большой парк учебных самолетов во всем НАТО. Возникает только вопрос: зачем?

Корейские покупки "с прилавка"

Участниками парада стала и другая техника, законтрактованная в Южной Корее министром Блащаком, в том числе танки К2 и гаубицы К9.

Напомним, что, подписав в прошлом году корейские контракты на закупку 180 танков К2, 212 пушек К9, 218 ракетных установок К239 Chunmoo и 48 учебно-боевых самолетов FА-50, глава Минобороны РП принял самое простое из возможных решение: приобретать товар непосредственно у производителя, как говорится, прямо с прилавка.

Все эти контракты заключались без каких-либо конкурсов, так что ни о какой конкуренции между поставщиками речи не было. В настоящее время Министерство обороны Польши практикует особый метод закупок – оно просто указывает армии пальцем, что и где покупать. Какими соображениями при этом руководствуется ведомство, неизвестно.

Решение по корейской технике было принято молниеносно. Первый раз министр Блащак посетил Корею в конце мая – начале июня прошлого года. Уже в июле было подписано рамочное соглашение, а в августе посыпались контракты на закупку танков и гаубиц. Интересно, что мнения военных по этому поводу никто не спрашивал. По нашей информации, перед покупкой корейской техники они ее даже не тестировали.

Кто будет ремонтировать корейские танки?

В польских Вооруженных силах на сегодняшний момент имеется около 20 танков К2 и 30 гаубиц К9. По несколько штук тех и других участвуют в параде. "Черные пантеры", как называют корейские танки К2, и мощные пушки К9 способны произвести незабываемое впечатление на зрителей парада. А еще они будут хорошо смотреться на фотографиях и в телевизоре. Этого и надо министру Блащаку – устроить перед предстоящими выборами военное шоу, которое должно показать мощь польской армии.

Но какая картина предстанет перед нами, когда осядет пыль парада?

"Корейские танки ненадежны. Уже через несколько месяцев использования случаются неполадки. На данный момент при помощи корейцев мы справляемся с их устранением, но кто и на каких условиях будет отвечать за обслуживание и техническую поддержку этих машин дальше, пока неизвестно. Об этом Минобороны при подписании контракта не подумало", – говорит офицер, служащий в подразделении, на вооружении которого находятся "Черные пантеры".

Вот где собака зарыта. Министр Блащак закупил готовую технику "с прилавка", не выстроив систему ее обслуживания и эксплуатации в ВС Польши. Без нее современные танки, пушки и самолеты будут просто стоять и ржаветь в ангарах. Конечно, при условии, что такие ангары будут построены. Мы помним, как несколько лет назад предшественник Блащака на посту главы Минобороны, Антони Мачеревич (Antoni Macierewicz), одним своим решением перекинул танки Leopard из Жаганя в Веселую под Варшавой, где они гнили под открытым небом, потому что для них просто не было подходящей инфраструктуры.

На военном параде также были показаны корейские пушки K9. Эта покупка вызывает, пожалуй, самые большие вопросы среди экспертов и военных, поскольку в Польше есть свой завод, который производит отличную гаубицу Krab, проверенную в боях и заслужившую высокую оценку польских военных. Речь идет, конечно же, о заводе "Сталёва Воля". Почему военное ведомство заключает контракты на технику иностранного производителя, подрывая при этом отечественную оборонную промышленность, объяснить сложно.

Из высказываний политиков следует, что главным аргументом Минобороны было то, что польская промышленность будто бы неэффективна и не способна в короткие сроки производить столько техники, сколько нужно армии. Однако уже после подписания контракта с Кореей выяснилось, что корейцы хотят построить у нас завод К9. С тем же успехом можно было бы построить еще один завод по производству польских "Крабов".

"Для меня это, пожалуй, самый спорный корейский контракт, который подписал министр Блащак. У корейцев нет никакого интереса развивать наш Krab. Более того, они считают его конкурентом K9, потому что Krabполучает хорошие отзывы с Украины. Так что неудивительно, что для них он является серьезным конкурентом. Зайдя на польский рынок, корейцы получили возможность нанести ущерб польским артиллерийским программам", – сказал в интервью порталу Onet главный редактор журнала Nowa Technika Wojskowa ("Новая военная техника") Мариуш Челма (Mariusz Cielma).

На параде также представлена высокотехнологичная техника, купленная в США, в том числе танки M1A1 Abrams, ракетные установки HIMARS, а также комплексы ПВО Patriot. И здесь та же ситуация: в Польшу доставлены только отдельные их экземпляры. Создание на их базе систем, например, ПВО, займет еще несколько лет.

Политики лишили армию права голоса

Министр Блащак любит делать шумные заявления о том, что он создает самую сильную сухопутную армию в Европе. Парад должен служить тому подтверждением. Однако нельзя забывать и о расходах, которые в скором времени за эти "сны о могуществе"придется платить польским гражданам. Министерство обороны пока тщательно это скрывает. О масштабах заимствований, которые берет и еще планирует взять министр Блащак в Корее, мы узнали из тамошних СМИ. Речь идет о 100 миллиардах злотых. Правительство Польши, однако, упорно молчит насчет целесообразности этих кредитов и условий, на которых они предоставляются. А платить по счетам придется следующим поколениям поляков.

Наблюдая за красивым парадом, следует помнить, что сегодня не армия, а политики кулуарно решают, какое вооружение получат польские военные. К сожалению, политики лишили армию права голоса.

Не будем забывать и о том, что министр Блащак в официальных речах призывает уважать военных, но сам поступает иначе, например, конфликтуя с главными военачальниками: с главой Генерального штаба Войска Польского генералом Раймундом Анджейчаком и генералом оперативным командующим ВС РП Томашем Пиотровским.

В конце прошлого года глава оборонного ведомства Польши заверил: "Мы построили многоуровневую систему противовоздушной обороны. У нас есть комплексы Pilica, Mała Narew и Patriot. Благодаря усилиям правительства наше небо в безопасности". Спустя полгода случайный человек обнаружил в лесу под Быдгощем российскую ракету, которая упала на территории Польши.

И как тогда поступил министр? Всю вину за сложившуюся ситуацию он возложил на генерала Пиотровского. Эта ситуация показала, что к игре мускулами в исполнении министра обороны следует относиться с большой поправкой, а его заверения в мощи польской армии и безопасности страны нельзя принимать на веру. Проблема в том, что сегодня, как и в давно минувшие (к счастью) времена Минобороны явно злоупотребляет грифом "совершенно секретно".

Авторы: Эдита Жемла (Edyta Żemła), Марцин Вырвал (Marcin Wyrwał)