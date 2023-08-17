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Нидерланды к 2024 году могут не достичь стандартов НАТО по обороне

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Как написала газета Telegraaf, Нидерланды вряд ли к 2024 году достигнут стандартов Североатлантического альянса по расходам на оборону в размере 2% ВВП, как планировалось ранее, об этом свидетельствует прогноз.

По мнению Кайсы Оллонгрен, представителя министра обороны Нидерландов, к 2024 году страна рискует не достичь стандартов альянса в основном из-за экономического роста и бюджетных расходов. Экономика Нидерландов растет, растет и валовой внутренний продукт, а если военные расходы не увеличиваются согласно ВВП, то процент оборонных расходов падает.

Некоторые голландские депутаты парламента сказали в интервью газете, что страна станет " позором", если стандарты альянса не будут соблюдены.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Нидерланды
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