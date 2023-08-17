НЦФМ, РКК "Энергия" и Росатом будут эксплуатировать российскую орбитальную станцию

Организации заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере трансфера технологий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ), Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и АО "Русатом РДС" (отраслевой интегратор Росатома в области производства техники и электроники) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере трансфера технологий. Как сообщает пресс-служба НЦФМ, речь идет о совместном использовании возможностей будущей российской орбитальной станции для решения фундаментальных и прикладных задач.

Согласно документу, задачи, которые предполагается решать, касаются нескольких научных направлений: искусственный интеллект, космология, лазерная физика, суперкомпьютерное моделирование, экспериментальная астрофизика и так далее. У специалистов организаций будет оперативный доступ к базам данных, сформированным по итогам экспериментов с использованием российской орбитальной станции, подчеркивается в сообщении НЦФМ.

Стороны будут также решать задачи в области трансфера технологий, обмена имеющимися технологиями и компетенциями в части разработки и создания инновационной продукции, организации производств по созданию новых продуктов.

"Атомные технологии всегда развивались рядом с космическими. Мы продолжаем эту традицию, и нам важно, чтобы формирование новой космической станции происходило с технологиями Росатома. С Национальным центром физики и математики и АО "Русатом РДС" планируем реализовать совместные проекты с использованием возможностей российской орбитальной станции, совсем отличной от МКС. Она выйдет на другую орбиту, и с ее помощью мы получим больше возможностей наблюдения за Землей в условиях, приближенных к дальнему космосу. Наша станция - это следующий шаг по использованию космоса. Нас ждет много прикладных задач: от отработки новых космических и атомных технологий до производства в космосе", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по программам и стратегии РКК "Энергия" им. С. П. Королева Владимира Волика.