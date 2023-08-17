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Известия.ru

Танки РФ получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские танки впервые оснастили комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон», работа над которым велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Данная разработка 16 августа была представлена на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2023».

Образец изделия продемонстрировали на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России. В описании к «Тритону» на стенде отмечено, что он предназначен для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов.

Известно, что комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление «Тритоном» также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Он может заряжаться как автономно от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.

Ранее, 16 августа, собеседник «Известий» в оборонном ведомстве рассказал, что на форуме «Армия-2023» в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками выросло количество компаний, представляющих беспилотные летательные аппараты (БПЛА), малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование. Также на выставке впервые представлены модели FPV дронов-камикадзе.

15 августа холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», впервые продемонстрировал комплекс «Меридиан», предназначенный для оптимизации работы спутниковых каналов на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.


Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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