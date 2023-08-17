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ТАСС

ФСВТС готова сотрудничать с Сербией по всем интересующим ее вопросам

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Флаги Сербии и России.

Как сообщили в службе, все образцы продвигаемой российской продукции военного назначения востребованы на рынке

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Россия готова сотрудничать с Сербией по всем интересующим ее вопросам в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сербия также была и остается надежным стратегическим союзником России на европейском континенте. И мы всегда готовы оказывать этой дружественной нам стране помощь в строительстве современных высокомобильных вооруженных сил. Мы готовы сотрудничать по всем интересующим сербскую сторону вопросам", - сказал глава ФСВТС на форуме "Армия-2023".

По его словам, все образцы продвигаемой российской продукции военного назначения востребованы на рынке. "В случае заинтересованности со стороны того или иного инозаказчика мы готовы к сотрудничеству", - заключил Шугаев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Россия
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Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
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Шугаев Дмитрий
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