На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия

"Ростех" представил на "Армии" средства защиты техники от высокоточного оружия

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением, сообщила пресс-служба корпорации.

"Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", — приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.

В экспозиции "Ростеха" на форуме впервые показаны дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений на открытой местности, шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации.

"Шашки нового поколения созданы для постановки протяженных аэрозольных завес с продолжительным временем существования. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе.

Особенностью этих изделий является возможность дистанционного применения через защищенный радиоканал. Это позволяет задействовать несколько десятков шашек одновременно и быстро маскировать большие объекты.

Другая новинка — новейшие ручные гранаты для прикрытия передвижений бойцов на открытой местности, они позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.