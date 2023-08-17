Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"

Минобороны назвало экспозицию "Эры" ключевой площадкой для экспертов на "Армии"

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

"Центром притяжения экспертного сообщества являлась экспозиция "Военного инновационного технополиса "Эра". В этом году Выставка разработок Военного инновационного технополиса "Эра" представлена 63 экспонатами. <…> Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций", - сказал Осадчук.

Также Осадчук сообщил, что в течение двух первых дней работы форума его объекты посетили более 180 тысяч человек. "Второй день форума был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций. В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 4 тысячи человек", - отметил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.