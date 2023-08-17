Войти
РИА Новости

Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"

529
0
0
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минобороны назвало экспозицию "Эры" ключевой площадкой для экспертов на "Армии"

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

"Центром притяжения экспертного сообщества являлась экспозиция "Военного инновационного технополиса "Эра". В этом году Выставка разработок Военного инновационного технополиса "Эра" представлена 63 экспонатами. <…> Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций", - сказал Осадчук.

Также Осадчук сообщил, что в течение двух первых дней работы форума его объекты посетили более 180 тысяч человек. "Второй день форума был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций. В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 4 тысячи человек", - отметил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.05.2016
Первые два самолета Бе-200ЧС будут построены МЧС России в этом году
09.06.2015
Модификацию ракетного комплекса "Искандер" представят в середине июня
12.07.2013
Научные роты в России прикрепят к предприятиям ОПК и НИИ
03.10.2012
Рогозин не понимает, зачем ВДВ нужны бронеавтомобили "Рысь"
04.10.2010
"Мотор Сич" подписал контракт на ремоторизацию российских вертолетов "Ансат"
22.07.2009
В течение двух лет Россия и Южная Корея проведут 18 совместных мероприятий в сфере военного сотрудничества
30.07.2008
В августе 2008 г. в Москве пройдет III Международный Салон вооружений и военной техники "МВСВ-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23