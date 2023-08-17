Роскосмос планирует построить завод по выпуску солнечных батарей в Новгородской области

"Квант" рассматривает реализацию проекта на базе особой экономической зоны "Новгородская"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Квант" (входит в Роскосмос) планирует построить в Новгородской области завод по производству солнечных батарей космического и наземного применения. Руководство компании и администрация региона подписали соответствующее соглашение о намерениях, сообщили в Роскосмосе.

"Подписи [под документом] поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор НПП "Квант" Андрей Карабанов. В рамках соглашения планируется построить в Новгородской области завод по производству химических источников тока и солнечных батарей космического и наземного применения", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор "Кванта", предприятие рассматривает реализацию проекта на базе особой экономической зоны "Новгородская". Планируется, что современные автоматизированные технологии позволят наладить выпуск систем производства и хранения электроэнергии.

Губернатор Новгородской области отметил, что проект актуален и для наземного применения. "Это интересно, учитывая, как сегодня развиваются электромобили. Тема перспективная, но мы в начале пути. Это пока только соглашение о намерениях, но, я думаю, мы этот путь однозначно пройдем", - добавил Никитин.