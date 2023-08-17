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ТАСС

Шугаев сообщил, что военное руководство Мали заинтересовано в укреплении ВТС с Россией

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Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия
Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия.
Источник изображения: H.DIAKITE/EPA/ТАСС

По словам главы ФСВТС, на вооружении малийской армии находится значительное количество военной техники советского производства

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Военное руководство Республики Мали заинтересовано в развитии и укреплении военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Относительно взаимодействия с Мали, прежде всего следует отметить, что ВТС между нашими странами осуществляется на основе межправительственного соглашения, подписанного еще в марте 2003 года. <...> Военное руководство Республики Мали заявляет о заинтересованности в развитии и укреплении ВТС с Российской Федерацией", - сказал он на форуме "Армия-2023".

По словам Шугаева, на вооружении малийской армии находится значительное количество военной техники советского производства. "Российские специалисты оказывают содействие в обучении малийских военнослужащих, что оказывает положительное влияние на качество эксплуатации имеющейся техники", - добавил глава ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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