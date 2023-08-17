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ТАСС

Российские разработчики успешно испытали газовый двигатель для малых спутников

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ОКБ "Факел"
ОКБ "Факел".
Источник изображения: electronaladka.com

В перспективе такие установки могут использоваться для коррекции местоположения аппаратов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты ГК "Геоскан" и ОКБ "Факел" испытали первый отечественный газовый двигатель для малых космических аппаратов (кубсатов). Тесты в составе аппарата "Геоскан-Эдельвейс", находящегося на орбите, подтвердили заявленные функции установки, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

"Мы с коллегами из ОКБ "Факел" стали первыми в России, кто провел серию успешных включений двигателя на кубсате и зафиксировал в июле ускорение от импульсов. <…> [Испытания] подтвердили работоспособность газовой двигательной установки", - приводит пресс-служба организации слова руководителя отдела разработки малых космических аппаратов ГК "Геоскан" Александра Хохлова.

Испытания показали, что двигатель способен менять скорость спутника и высоту орбиты. В перспективе такие установки могут использоваться для коррекции местоположения аппаратов, в том числе при утилизации кубсатов.

Зимой ГК "Геоскан" намерена запустить в космос усовершенствованную спутниковую платформу, способную совершать полноценные орбитальные маневры, уточнили в Платформе НТИ.

Об аппарате

"Геоскан-Эдельвейс" - частный малый космический аппарат. Он был отправлен на орбиту 9 августа 2022 года с космодрома Байконур. Аппарат предназначен для летных испытаний спутниковой платформы "Геоскан 3U", которая будет использована для проведения образовательной деятельности в рамках программы запусков серии сверхмалых космических аппаратов.

Газовая двигательная установка была разработана специалистами ОКБ "Факел", компания "Геоскан" создала плату для ее управления.

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Страны
Россия
Проекты
Байконур
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