Сотрудничество в рамках проекта Checkmate обсуждается с иностранными заказчиками

Как сообщили в ФСВТС, потенциальные заказчики самолета находятся на разных континентах

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проводит консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта легкого тактического самолета Checkmate. Об этом сообщил ТАСС глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Кто станет первым заказчиком Checkmate, пока не готов сказать. Потенциальные заказчики Checkmate находятся на разных континентах, в различных регионах мира. Могу только подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate", - сказал Шугаев, отметив, что сотрудничество предусматривает не только поставку самих самолетов, но и технологическую кооперацию.

По словам Шугаева, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя его конкурентоспособность очевидна уже сейчас. "С учетом предполагаемой конкурентной цены, полагаю, что он будет востребован в своем сегменте", - отметил глава ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.