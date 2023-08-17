На Балтийском заводе начата резка металла для пятого серийного атомного ледокола проекта 22220

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022.

ЦАМТО, 16 августа. Специалисты Балтийского завода (входит в ОСК) 14 августа начали раскрой металла для пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика (ФГУП "Атомфлот") и Российского морского регистра судоходства. Пятый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта, построенных на Балтийском заводе.

Резка металла для корпуса предшествует закладке ледокола.

"Продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие Балтийского завода, обеспечив предприятие заказами до 2030 года. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время", – отметил генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.

По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода – "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" строятся атомоходы "Якутия" и "Чукотка". Ледоколы "Камчатка" и "Сахалин" планируется заложить на "Балтийском заводе" в мае 2024 года и в октябре 2025 года, соответственно.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал") являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м/9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 53 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".