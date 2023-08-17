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ТАСС

Глава ФСВТС заявил о готовности России сотрудничать с Турцией по военно-морской тематике

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Однако говорить о конкретных проектах пока преждевременно, уточнил Дмитрий Шугаев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Россия готова вести сотрудничество с Турцией по военно-морской тематике, но говорить о конкретных проектах пока преждевременно. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У России имеется широкий спектр предложений в военно-морской области, и мы готовы к сотрудничеству с Турцией в этом направлении. Однако в настоящее время говорить о каких-либо конкретных проектах двустороннего военно-технического сотрудничества в военно-морской сфере преждевременно", - сказал он в рамках форума "Армия-2023".

Шугаев, также добавил, что Россия и Турция ведут обсуждение различных направлений военно-технического сотрудничества.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Шугаев Дмитрий
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