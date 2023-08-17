Войти
Lenta.ru

В российской системе перехвата ракет заметили усовершенствование

554
0
0
Фрагменты Scalp-EG
Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста.
Источник изображения: ©bmpd

Перехват крылатых ракет большой дальности SCALP-EG российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) указывает на то, что армии удалось усовершенствовать радиолокационные системы. Теперь страна способно противостоять практически всем ракетам, поставленным на вооружение Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что траектория полета этих ракет представляет большую сложность для ПВО: ракеты летят низко, радиолокационные системы их почти не видят. То, что перехватить SCALP-EG все же удалось, говорит о том, что наши конструкторы усовершенствовали системы», — считает Матвийчук.

Полковник подчеркнул, что Россия внимательно следит за поступлением новых ракет на Украину и за характеристиками новых вооружений. Сейчас, по его словам, комплексное развитие дает возможность перехвата и уничтожения практически всех ракет противника.

«Мы идем на опережение: еще у противника нет такого оружия, а мы уже готовим средства обнаружения и перехвата. Их регулярно совершенствуют», — сказал военный.

Ранее в Минобороны заявили, что российским ПВО удалось перехватить четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции в зоне украинского конфликта. В ведомстве пояснили, что аналогичным образом были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ураган РСЗО
Похожие новости
11.08.2022
Глава «Энергоатома» призвал ВСУ ударить по линиям электропередачи атомной электростанции
09.03.2021
Калининградский блеф. Генерал Скшипчак: Сувалкский коридор не имеет оперативного значения (Defence 24, Польша)
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
26.08.2016
Киев при параде
22.06.2016
Поставит ли Беларусь новые РСЗО "Полонез" в Украину?
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:35
  • 54300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23