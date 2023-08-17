«Предположительно, оснастят ядерным оружием»: на воду спущена новая израильская подлодка Drakon

Источник изображения: topwar.ru

Новейшая израильская подводная лодка INS Drakon была спущена на воду в Киле, Германия, где она строится по заказу флота. Субмарина относится к проекту Dolphin-2, два представителя которого уже служат в ВМС, но серьезно отличается от своих предшественников.

Как отмечается в издании Naval News, Drakon больше и намного длиннее. Бросается в глаза парус внушительных размеров, в который, вероятно, можно загрузить новые, более крупные ракеты для их отстрела из вертикальной пусковой установки.

Со слов автора, в прошлом уже практиковалось размещение ВПУ в парусе: в советских ДЭПЛ проекта 629 и АПЛ проекта 658 (классификация НАТО – Golf и Hotel) верхние части ракетных шахт размещались в ограждении рубки. Недавно к этой конструкции прибегла и Северная Корея для установки габаритных ракет на подлодки меньшего размера.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, в израильском Drakon могут разместиться две большие ракетные шахты или, что более вероятно, 4-8 шахт поменьше. При этом предполагается возможность использования габаритного паруса для других целей, например, здесь будут размещаться не ракеты, а помещение для спецназа или ангар для морских беспилотников.

При этом Drakon имеет в носовой части 4 торпедных аппарата, диаметр которых больше обычных 533-мм ТА. Предполагается, что они предназначены для разработанных Израилем крылатых ракет, в том числе с ядерной начинкой.

ВМС Израиля известен секретностью, окружающей его подводные силы. Считается, что 5 субмарин класса Dolphin-1/2 несут ракеты с ядерной боеголовкой. Также разумно предположить, что новая подлодка Drakon может быть оснащена ядерным оружием

- говорится в издании Naval News.