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ЦАМТО

Индонезийская компания PT PAL приступила к строительству первого ДВКД для ВМС Филиппин

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Источник изображения: Фото: pal.co.id

ЦАМТО, 16 августа. Индонезийская компания PT PAL Indonesia объявила о состоявшейся 10 августа на предприятии в Сурабае церемонии резки первой стали для головного ДВКД, предназначенного для ВМС Филиппин.

В мероприятии принял участие командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Торибио Д.Адачи.

По заявлению командующего, покупка двух ДВКД позволит обеспечить безопасность не только в западной части Филиппинского моря, но и на всем архипелаге. Кроме того, корабли планируется применять для оказания гуманитарной помощи и борьбы с последствиями стихийных бедствий.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение для ВМС Филиппин двух дополнительных ДВКД предусмотрено в рамках второго этапа "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP) и одобрено правительством Филиппин в 2019 году.

МНО Филиппин 14 июня 2019 года впервые опубликовало запрос о предложении в рамках тендера на поставку двух ДВКД для ВМС страны. Бюджет проекта составил 5,56 млрд. филип. песо. Однако тендер завершился неудачно. Позднее конкурс неоднократно возобновлялся. В очередной раз МНО Филиппин возобновило конкурс в октябре 2021 года. Решение о выборе PT PAL победителем было принято в начале июня 2022 года.

24 июня 2022 года в Маниле МНО Филиппин и индонезийская государственная верфь PT PAL подписали контракт на постройку двух десантно-вертолетных кораблей-доков для филиппинского флота по усовершенствованному проекту ДВКД "Тарлак".

Предполагается, что длина новых кораблей составит 124 м, ширина – 21,8 м, стандартное водоизмещение – 7200 т, полное – 11583 т. ДВКД будут оснащены двумя дизельными двигателями мощностью 3915 л.с. (2920 кВт) и смогут развивать максимальную скорость 16 узлов, дальность хода составит 9360 морских миль, автономность – 30 суток. Каждый корабль сможет применять два многоцелевых десантных катера (LCU) и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB), а также нести два средних вертолета. Предполагается, что ДВКД сможет применяться при уровне волнения моря 6 баллов.

Корабли будут построены в конфигурации "адаптирован, но не оснащен", предусматривающей возможность установки 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, двух 25-мм или 30-мм ДУМВ SMASH компании ASELSAN (Турция), ЗАК, 12,7-мм пулеметов и системы запуска ложных целей C-Guard компании Terma.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить логистическую поддержку поставленных систем.

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин имеются два десантно-вертолетных корабля-дока класса "Тарлак" полным водоизмещением 11583 т, построенных PT PAL в рамках подписанного в 2014 году контракта на базе разработанного южнокорейской Dae Sun проекта ДВКД класса "Макассар". Корабли были приобретены в рамках первого этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Первый Горизонт").

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Страны
Индонезия
Турция
Филиппины
Южная Корея
Компании
PT. PAL
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