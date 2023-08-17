"Ростех": российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023".

"Входящее в холдинг научно-производственное предприятие "Пульсар" ведет разработку малогабаритного приемоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу "свой-чужой", - сказали в "Росэлектронике".

Автоматические системы опознавания "свой-чужой" применяются для отличения своей военной техники от техники противника. В частности, данные системы имеют важное значение в авиации, чтобы исключить в рамках боевых действий поражение своих самолетов, в том числе средствами ПВО.

Как пояснил РИА Новости ведущий российский специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов, в СВО с той и с другой стороны применяются тысячи беспилотных летательных аппаратов. Наличие у обеих сторон весьма широкой номенклатуры систем БПЛА вместе с часто встречающимся присутствием в арсеналах сторон одних и тех же гражданских моделей затрудняет визуальную идентификацию дронов.

Он добавил, что, принимая во внимание то, что беспилотники оперативно наводят артиллерию, а иногда и сами являются носителями боеприпасов, они являются приоритетными целями для поражения. При этом неизбежны потери от "дружественного огня".

"Необходимость минимизации таких потерь делает крайне актуальной задачу оснащения беспилотников системами идентификации "свой-чужой", - сказал специалист.

В целом, считает Федутинов, анализ опыта применения беспилотных систем в рамках российско-украинского конфликта привел к резкому всплеску интереса к соответствующим системам и активизации работ по их созданию в разных странах мира.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".