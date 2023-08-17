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ТАСС

Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Checkmate с партнерами

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев также добавил, что Су-35, по отзывам зарубежных экспертов, считается лучшим самолетом среди истребителей четвертого и 4++ поколений

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Россия обсуждает варианты сотрудничества по истребителям пятого поколения Су-57Э и Checkmate с несколькими партнерами, в том числе в формате совместных разработки и производства. Об этом заявил ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Многоцелевой сверхманевренный Су-35, по отзывам зарубежных специалистов и экспертов, - лучший самолет среди истребителей четвертого и 4++ поколений. Он занимает достойное место в портфеле заказов "Рособоронэкспорта". Сотрудничество по истребителям пятого поколения Су-57Э и Checkmate (Су-75, легкий тактический самолет - прим. ТАСС) обсуждается с рядом партнеров России, в том числе в формате совместных разработки и производства", - сказал он.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Ожидается, что установочную партию истребителей произведут в 2026 году.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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