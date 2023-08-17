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ТАСС

РФ прорабатывает проекты строительства центров по ремонту бронетехники в странах Африки

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Ремонтные и восстановительные работы боевой машины пехоты БМП-2 в полевых условиях
Ремонтные и восстановительные работы боевой машины пехоты БМП-2 в полевых условиях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев не уточнил, о каких государствах идет речь

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Россия прорабатывает проекты строительства сервисных центров по ремонту и обслуживанию российской бронетехники в странах Африки. Об этом сообщил ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Мы прорабатываем проекты строительства современных сервисных центров по ремонту и обслуживанию российской бронетехники, а также автомобильной техники в ряде стран Африки", - сказал он.

В конце июля на полях саммита Россия - Африка Михеев сообщал ТАСС, что модернизация военной техники является перспективным направлением военно-технического сотрудничества России со странами Африки. По его словам, "Рособоронэкспорт" предлагает странам Африканского континента взаимовыгодные проекты по строительству сервисных технических центров для ремонта и модернизации техники.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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