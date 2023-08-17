В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя

В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Поисковую систему для нахождения раненых солдат на поле боя при помощи маячка представили разработчики из Новосибирска на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненных на поле боя военнослужащих. Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА", - рассказали в НТИ.

Отмечается, что действия системы будут скрыты от вражеского наблюдения: маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и коротко на него отвечает. Сам поиск солдата по маячку проводится специальным прибором с направленной антенной. Если идет обстрел, то поиск можно провести при помощи БПЛА.

"Во втором случае на беспилотник крепятся два устройства по 16 и 10 граммов, одно из которых ретранслятор поискового прибора, а другое - маяк для самого летательного аппарата, если его потеряют", - пояснили там.

В гражданской среде такие маячки помогут найти и потерявшийся БПЛА. По словам НТИ, на данный момент уже проведены испытания в лесу, а в ближайшее время планируется также испытать систему и на полигоне.