Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12

Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы.

Разработчик: спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные автоматы АШ-12

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП - ЦКИБ СОО, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

"12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало", - сказали в холдинге.

АШ-12 изначально разрабатывался для российских спецподразделений. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров СЦ-130 позволяет эффективнее найтрализовывать цели в средствах бронезащиты при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, например в закрытых и замкнутых помещениях, траншеях, внутри укреплений.