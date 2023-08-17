"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ

Ка-52Э и Ми-28НМЭ с новейшими управляемыми средствами поражения уже зарекомендовали себя в боевых условиях, подчеркнул глава предприятия Александр Михеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Несколько стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки заинтересованы в приобретении вертолетов Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-17 с новейшими управляемыми средствами поражения. Об этом ТАСС сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Действительно, вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и типа Ми-17 вместе с новейшими управляемыми средствами поражения, по информации Министерства обороны России, отлично зарекомендовали себя в боевых условиях. В их приобретении заинтересован ряд стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки", - сказал он.

Михеев добавил, что первоочередная задача российских вертолетостроительных предприятий - насыщение внутреннего рынка. "При этом мы рассматриваем заявки на их поставки после обеспечения нужд Вооруженных сил России", - отметил он.

Ранее Михеев сообщал ТАСС о росте спроса на российские истребители Су-35 и вертолеты Ка-52 у заказчиков по результатам применения этой техники в зоне специальной военной операции. По его словам, образцы из каталога "Рособоронэкспорта" в ходе СВО показали себя как простые и надежные в эксплуатации и очень эффективные в противодействии самой современной продукции западных конкурентов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.