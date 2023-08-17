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ТАСС

"Ремдизель" улучшит автономность беспилотной бронемашины "Зубило" после апробации военными

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Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило».
Источник изображения: Илья Максимов / РГ

В частности, у военнослужащих есть пожелание, чтобы при потере сигнала во время движения машина останавливалась или возвращалась, отметил заместитель главного конструктора предприятия Айдар Юнусов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. АО "Ремдизель" по результатам апробации военными своего нового беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" увеличит его автономность. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил заместитель главного конструктора предприятия Айдар Юнусов.

"Этот образец мы возили на апробацию в войсковую часть. Получили некие замечания и рекомендации. В дальнейшем будем делать прототип с их учетом. Например, есть пожелание, чтобы при потере сигнала во время движения машина останавливалась либо возвращалась обратно. Скажем так, военные хотят привести автономность машины к более высокому уровню. Мы сейчас хотим дальше доводить машину, повышать ее автономность и представлять заказчику", - сказал он.

Юнусов уточнил, что на сегодняшний день дальность действия "Зубила" достигает 10 км, для ее увеличения в комплекс необходимо включать квадрокоптер.

Беспилотный автомобиль "Зубило" демонстрируется на форуме "Армия-2023" впервые. Машина предназначена для поддержки штурмовых групп, ее также можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов, зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Кроме того, она может оснащаться зенитной установкой ЗУ-23 либо боевым модулем БМ-30-Д. Броня лобовой части машины выдерживает попадание из 30-миллиметровой пушки. Все возможности техники еще прорабатываются.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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