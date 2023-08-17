«Курганмашзавод» использовал опыт СВО для оснащения перспективной техники

Главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Сергей Абдулов 15 августа сообщил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М с учетом опыта применения бронетехники в зоне спецоперации получила в процессе модернизации противокумулятивные решетки.

Отмечается, что именно такой системой дополнительной защиты планируется оснастить все виды перспективный техники «Курганмашзавода».

«Впервые на форуме «Армия-2023» «Курганмашзавод» представил комплекты дополнительной защиты на опытных образцах изделий — модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25 и бронетранспортере БТ-3Ф. Противокумулятивные решетки с учетом опыта специальной военной операции стали неотъемлемой составляющей серийных изделий. Сегодня ими планируется оснащать и все виды перспективной техники», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», впервые продемонстрировал комплекс «Меридиан», предназначенный для оптимизации работы спутниковых каналов на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Также Астрахань показал технику, представленную на выставке бронетехники в рамках форума «Армия-2023». Экспозиция демонстрирует модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3. По замечанию журналиста, у российских танков появился инфракрасный камуфляж и верхняя защита техники от дронов и управляемых ракет.

Также в рамках форума «Армия-2023» Лаборатория ППШ показала устройство, которое позволяет механикам-водителям бронетехники отчетливо видеть окружение, в том числе в инфракрасном спектре, что будет особенно полезно при ночном вождении.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.