Российский источник заявил, что готовится отправка украинских диверсантов в Африку

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Российский военно-дипломатический источник сообщил, что есть данные о планах переброски в Африку отряда украинских диверсантов.

"Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - сказал он.

По его словам, отправка украинского диверсионного подразделения запланирована гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в Омдурман (Судан) до конца августа.

Командует украинским отрядом подполковник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Пращук, заявил источник.

По его данным, несколько источников подтвердили информацию о том, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 был сформирован отряд из участников украинских радикальных формирований.

"По просьбе Лондона киевским режимом в июле были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI-6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", - сказал источник.

По его словам, в 2014-2016 годах Пращук командовал диверсионно-разведывательной группой, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Также Пращук служил в украинском 73-й морском центре спецназначения, ГУР Минобороны Украины, участвовал в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве, добавил источник.