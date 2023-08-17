Войти
Интерфакс-АВН

Российский источник заявил, что готовится отправка украинских диверсантов в Африку

481
0
0
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России.
Источник изображения: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Российский военно-дипломатический источник сообщил, что есть данные о планах переброски в Африку отряда украинских диверсантов.

"Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - сказал он.

По его словам, отправка украинского диверсионного подразделения запланирована гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в Омдурман (Судан) до конца августа.

Командует украинским отрядом подполковник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Пращук, заявил источник.

По его данным, несколько источников подтвердили информацию о том, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 был сформирован отряд из участников украинских радикальных формирований.

"По просьбе Лондона киевским режимом в июле были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI-6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", - сказал источник.

По его словам, в 2014-2016 годах Пращук командовал диверсионно-разведывательной группой, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Также Пращук служил в украинском 73-й морском центре спецназначения, ГУР Минобороны Украины, участвовал в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве, добавил источник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Зимбабве
Россия
Украина
Похожие новости
15.03.2023
Россия обрекла американскую авантюру на Украине на провал
25.11.2013
Что осталось от былой военной мощи Украины
15.03.2012
Украина готовит передачу КНР первой партии серийных двигателей для УБС L-15
28.09.2010
В период до 2040 года на экспорт может быть поставлено более 300 УБС Як-130
28.07.2010
В кругу заклятых друзей
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
23.04.2008
Пекин становится крупнейшим экспортером оружия за счет приобретенных у Москвы технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:22
  • 54299
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23