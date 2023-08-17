Центр Хруничева прорабатывает сотрудничество с Казахстаном

Один из сценариев партнерства предполагает использование ракеты-носителя "Протон", сообщил гендиректор центра Алексей Варочко

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) активно прорабатывает сотрудничество с казахстанской стороной, в том числе насчет использования ракеты-носителя "Протон". Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"ГКНПЦ им. М. В. Хруничева активно прорабатывает с казахстанской стороной различные сценарии взаимовыгодного сотрудничества, в том числе с использованием ракеты-носителя "Протон", - отметил Варочко.

По словам гендиректора предприятия, вопросы по возможному использованию "Протонов" после 2025 года могут рассматриваться только при взаимном согласовании между РФ и Казахстаном.

22 июня 2018 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент был генеральным директором Роскосмоса, заявлял о закрытии проекта "Протон". 22 августа того же года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке он сообщил журналистам, что эксплуатация "Протона-М" завершится в 2025 году. В прошлом году Варочко рассказал о планах завершить изготовление "Протонов" в 2023-м. По его словам, все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологична: двигатели ракеты "Протон-М" используют токсичное топливо на основе гептила, в то время как у "Ангары" топливо на основе керосина.

В апреле текущего года Варочко сообщил в интервью ТАСС, что предложения предприятия для решения вопроса по задействованию всех изготовленных ракет "Протон" находятся в стадии рассмотрения совместно с казахстанской стороной.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.