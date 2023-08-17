Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»

Российскими разработками в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы интересуются зарубежные заказчики

Особенностью нынешнего форума «Армия-2023», которая отличает его от предыдущих, стало большое количество представленных беспилотных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Число производителей, демонстрирующих свои разработки в этом направлении, выросло в разы. Большой интерес к российским дронам и средствам РЭБ проявляют зарубежные заказчики нашего ОПК. Мы находимся на пороге нового этапа развития военной науки, полагают эксперты. Помимо дронов, на выставке были представлены доработанные с учетом опыта боевых действий образцы бронетехники и новые артиллерийские системы.

Внимание на беспилотники

Исследование экспозиций форума «Армия-2023» свидетельствует, что в несколько раз по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, выросло количество компаний, представляющих беспилотные летательные аппараты, малогабаритные средства РЭБ и другое противодронновое оборудование. Большинство новинок в этом сегменте — небольшие БПЛА в формате квадро- и мультикоптеров. Также на выставке впервые представлены модели FPV дронов-камикадзе.

FPV-дрон на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские разработки в этом направлении привлекают внимание потенциальных заказчиков. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил 15 августа на форуме «Армия-2023», что страны Африки демонстрируют большой интерес к российским беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что в ходе саммита «Россия – Африка» Рособоронэкспорт презентовал партнерам из 30 стран широкую линейку средств обеспечения безопасности, в том числе решения по противодействию терроризму, организованной преступности, киберугрозам, защите конституционного строя и общественного порядка, охране границ и важных объектов.

— Мы увидели значительный интерес к российским беспилотникам и стрелковому оружию, средствам РЭБ, индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы «Безопасный город», средствам обеспечения информационной безопасности, — сказал Александр Михеев.

Посетитель с оружием у стенда концерна «Калашников» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Беспилотники сейчас совершают революцию в военном деле, подобно тому как в Первую мировую войну ее совершили самолеты, а во Вторую мировую войну — танки, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Фактически мы сейчас стоим перед совершенно новым этапом ведения боевых действий, когда интеллектуальные авиационные автономные системы могут серьезно поменять весь рисунок на поле боя, — отметил он. — С появлением систем искусственного интеллекта, которые будут сами находить и уничтожать цели, вооруженные конфликты вообще могут пойти по неизвестному и непрогнозируемому нами руслу. Поэтому для нас очень важно быть в теме. На этом фоне особое значение приобретают средства РЭБ, беспилотники всех видов. И радует, что в эту тему очень активно зашли частные компании.

Проверено в боях

Форум «Армия-2023» несет на себе заметный отпечаток опыта специальной военной операции. Абсолютно непривычно выглядят многие экспозиции. В глаза бросаются автомобили и бронеавтомобили с комплектами дополнительной защиты. Подавляющая часть таких образцов обобщает опыт кустарного добронирования техники в войсках. На модернизированных бронеавтомобилях «Тигр», например, установлена дополнительная защита и двигателя, и водителя, и даже колес.

Серьезным изменениям подверглась и бронетехника. Большая часть представленных образцов получила дополнительную маскировку в инфракрасном и радиолокационном спектре, выполненную в виде быстросъемных накидок. А кроме того — дополнительную визуальную маскировку пластиковым камуфляжем, который в войсках называют елочкой. Ранее эти элементы защиты были установлены на танках Т-90м «Прорыв».

Танк Т-14 «Армата» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, все модели танков оборудованы дополнительной защитой сверху от попадания натовских образцов противотанковых ракет, имеющих режим атаки в верхнюю полусферу. А главное — против дронов-камикадзе, атакующих сверху, при относительно слабой боевой части.

Ранее в войсках устанавливались различные металлоконструкции, так называемые «скворечники». Но единого унифицированного образца не было. Защита включает в себя металлоконструкцию, противокуммулятивный экран, прикрывающий башню сверху, и сетчатый экран по периметру. Также на танках продемонстрированы опытные установки РЭБ, обеспечивающие глушение беспилотников при подходе к технике.

Тема борьбы с БПЛА всех видов — одна из важнейших на форуме «Армия-2023». Среди российских производителей носимых систем РЭБ, противодроновых ружей — лаборатория ППШ. Уже несколько поколений их изделия используются на фронте. Модульность позволяет постоянно обновлять защиту, подстраиваясь под новые виды дронов и частоты управления.

Танк Т-90М «Прорыв» с установленным на башню комплексом противодроновой защиты на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актуальная новинка — комплексы защиты для бронетехники и автомобильного транспорта — основных целей как заводских, так и самодельных дронов-камикадзе. Другая новинка, которую одними из первых протестировал корреспондент «Известий», — развитие FPV-технологий для военных водителей: система визуального контроля, которая транслирует на очки изображение с обычной камеры и тепловой по схеме «картинка в картинке». Модель очков не полностью закрыта, и, опустив глаза, можно при необходимости видеть органы управления и приборы при вождении. Наружный модуль легко монтируется на любые виды транспорта, поэтому с помощью данного устройства можно быстро в любых условиях дорабатывать большую часть видов техники.

По «инициативе снизу»

Другое важное направление, которое разрослось по «инициативе снизу» в ходе СВО — адаптация расконсервированного вооружения к условиям современной войны. В него включаются и серьезные производители. И если на протяжении многих лет любимым направлением подобных работ были адаптации 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2 или их автоматов под различные системы управления и виды транспорта, то СВО возродила интерес к более ранним орудиям С-60 калибра 57 мм.

Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23-2 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В качестве зенитной эта пушка не могла бороться со скоростными воздушными целями и ее сняли с вооружения. Но сегодня распространение коптеров и баллистических калькуляторов позволяет использовать это мощное орудие для непосредственной поддержки пехоты. А серьезно шагнувшая вперед автомобильная техника сделала эти тяжелые для своего времени орудия мобильными. В войсках их устанавливают на различные платформы — от грузовиков до гусеничных тягачей.

Конечно, фронтовые переделки ограничены фактическим наличием техники. «ВПК» демонстрирует вариант бронеавтомобиля «Спартак» класса MRAP с заводской установкой орудия С-60 на задней платформе. Такое исполнение совмещает простоту производства и дешевизну с характеристиками мощного штурмового орудия.

152-миллиметровая колесная гаубица «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди артиллерийских систем — 152-мм колесная гаубица «Мальва» и 82-мм миномет «Дрок». Это системы с более высокой, чем у гусеничных образцов, мобильностью. В условиях современной контрбатарейной борьбы это один из важнейших параметров. Эти установки, которые ждут на фронте, уже в ближайшее время покажут себя в бою.

Роман Крецул

Алексей Рамм

Дмитрий Астрахань