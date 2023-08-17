Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Ким Чен Ын продолжает инспекцию основных предприятий ВПК КНДР

Пхеньян, 14 августа. /ЦТАК/- Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 11 и 12 августа руководил на месте делами завода по производству тактических ракет и других главных военных заводов, где ознакомился с ходом военного производства.

Его сопровождали Чо Чхун Рён и Ким Чон Сик.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству тактических ракет, где конкретно ознакомился с ходом производства ракет, подкрепления производительности и модернизации завода.

Он выразил удовлетворение тем, что в последние годы завод по распоряжению ЦВК партии о сосредоточении силы на производстве тактических ракет полностью решил научно-технические вопросы, встающие в производстве, осуществил автоматизацию и самостоятельность производственных процессов, а также безоговорочно выполняет план действующего военного производства, неустанно расширяя производительность и энергично продвигая модернизацию оборудования.

И высоко оценил, что завод оперативно производит тактические ракеты, уже производимые в серийном порядке, и вместе с этим своевременно принимает меры по незамедлительному установлению производственных процессов новых разрабатываемых тактических ракет, а также непрестанно осуществляет реконструкцию и модернизацию завода.

Товарищ Ким Чен Ын поставил перед заводом важную цель - на основе уже достигнутых успехов более стремительно повышать имеющуюся производительность ракет, чтобы масштабно производить и оснащать расширенные и укрепленные фронтовые части и ракетные части ракетами в соответствии со штатным спросом и оперативно- плановым спросом.

Сказал, что качественный уровень военных приготовлений зависит от развития военной промышленности, отметив, что завод несет очень важную ответственность в ускорении военных приготовлений нашей армии. И призвал завод выявить весь заряд патриотического энтузиазма рабочего коллектива, чтобы совершать производственный подъем для усовершенствования военных приготовлений.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству пусковых машин для тактических ракет, где конкретно ознакомился с ходом разработки и производства пусковых машин различных размеров.

Он подчеркнул значение немедленной разработки и производства пусковых машин для главных огнестрельных оружий, которые будут веско использованы на поле боя по военно-стратегическому намерению ЦК партии. И отметил, что в соответствии с определением спроса частей на оснащения и плана использования завод должен устремиться к трудовой вахте за производство пусковых машин нашего образца с превосходным качественным уровнем, тем самым обязательно достигнуть запланированной цели производства, поставленной VIII съездом партии.

Сказал, что осуществление многофункциональности в производстве пусковых машин является первоочередным вопросом с точки зрения не только тенденции развития оборонной науки, но и эффективности в оперативной обстановке. И подчеркнул, что следует непрерывно обновлять проект пусковых машин и прилагать усилия к модернизации производственных процессов, чтобы выпускать и поставлять на вооружение больше модернизованных и мощных пусковых машин, которые практически послужат усовершенствованию военных приготовлений армии.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству боевых бронемашин, где ознакомился с ходом разработки многофункциональных боевых бронемашин, выдвинутой на VIII съезде партии.

Высоко оценил достижения в работе завода по увеличению производительности бронемашин и их модернизации по грандиозному замыслу и стратегическим намерениям ЦК партии совершить второй переворот в производстве бронетехники.

Он, лично управляя новой многофункциональной бронемашиной, ознакомился с ее боеспособностью и мобильностью, поставил цель улучшения тактико-технических характеристик в разработке многофункциональных боевых бронемашин нашего образца и боевые задачи перед заводом.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров, где ознакомился с ходом достижения важных целей, поставленных ЦК партии, с положением модернизации производственных процессов и обеспечения ритмичности производства снарядов реактивных орудий.

Он сказал, что наша оборонная научно-исследовательская область, считая осуществление точного управления траекторией снарядов реактивных орудий самой важной работой, вела энергичную борьбу, в результате чего добилась крупных успехов. Отметил, что осуществление управления снарядами 122-мм и 240-мм реактивных орудий является важной переменой в подготовке к современной войне и крутым переворотом в сфере использования реактивных орудий за свою гарантированную максимальную эффективность уничтожения. И подчеркнул, что на основе внедрения новой техники в нашу армию теперь следует встать стеной на производство снарядов и поднять боеспособность наших артиллерийских сил на более высокий уровень.

Товарищ Ким Чен Ын также высоко оценил, что руководящие работники завода, глубоко осознав роль и важность завода в укреплении артиллерийских сил нашей армии, в полной мере возбудили духовную силу ученых, техников и коллектива, свершили техническую революцию и переворот в увеличении производства, в результате чего достигли большого сдвига в модернизации производственных процессов и энергично ускоряют обеспечение ритмичности производства.

Он сказал, что увеличение в геометрической прогрессии производства управляемых снарядов реактивных орудий является очень актуальным вопросом в укреплении артиллерийских сил фронтовых частей, отметив, что следует эшелонировать еще больше снарядов во фронтовых частях путем роста производства снарядов в соответствии с наращенным оперативным спросом армии.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наша армия должна иметь подавляющую военную силу и быть в полной готовности к реагированию на любую войну в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения на нас непременно разгромить врагов.

Еще раз подчеркнул, что очень важные обязанности возлагаются на военные заводы в претворении в жизнь идеи VII расширенного заседания ЦВК ТПК восьмого созыва о более последовательной подготовке нашей армии к войне.

Руководящие работники, рабочие и техники главных военных заводов, получившие большое доверие и программные указания уважаемого товарища Ким Чен Ына, еще раз глубоко осознали тяжелую миссию, что они должны надежно гарантировать усовершенствование военных приготовлений нашей армии для воссоединения Родины, защиты Родины производством вооруженных оснащений. И дали пламенную клятву абсолютно преданно поддерживать дело партии бесчисленными успехами в увеличении производства мощных средств сдерживания войны.