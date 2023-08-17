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ЦАМТО

Минобороны Венесуэлы: завод по производству АК начнет работу до конца года

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

ЦАМТО, 15 августа. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет введен в строй в 2023 году, все почти готово.

Об этом агентству "РИА Новости" в рамках МВТФ "Армия-2023" заявил вице-министр по вопросам планирования и развития Министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин.

"Очень скоро. В этом году. Все почти готово", – сказал он.

Как напоминает агентство, контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.

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Страны
Венесуэла
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АК-74 "Калашников"
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РОЭ
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