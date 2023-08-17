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ТАСС

Госдеп заявил о стремлении России к наращиванию военного сотрудничества с КНДР

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что Вашингтон озабочен тем, что Пхеньян продолжает оказывать поддержку Москве по вопросу специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вашингтон утверждает, что Россия настроена на наращивание сотрудничества с КНДР в военной сфере. Эту версию изложил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

По его версии, Вашингтон "по-прежнему глубоко озабочен тем, что КНДР продолжает оказывать поддержку" России по вопросу специальной военной операции на Украине. Пател выступил с утверждением, что состоявшаяся ранее поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР была направлена на "то, чтобы убедить Северную Корею продавать больше боеприпасов России".

"Я также отмечу, что имеющаяся у нас информация свидетельствует, что Россия стремится к наращиванию такого военного сотрудничества с КНДР", - сказал представитель Госдепартамента. По его версии, "любое сотрудничество в сфере безопасности или сделка по продаже оружия между Северной Кореей и Россией стали бы нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН".

Как заявил Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности, развитие военного сотрудничества между Россией и КНДР отвечает коренным интересам народов и не создает угроз кому бы то ни было.

Российская делегация во главе с Шойгу посетила КНДР в конце июля для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны РФ присутствовал на военном параде, прошедшем на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Там также состоялись переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ сообщили, что во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. В ведомстве отметили, что визит министра обороны РФ в КНДР станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна. 

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