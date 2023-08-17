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ТАСС

КТРВ не будет копировать технологии, используемые при производстве западных ракет

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Демонстрационные площадки КТРВ всегда привлекают внимание специалистов количеством и качеством экспонатов. Фото КТРВ
Демонстрационные площадки КТРВ всегда привлекают внимание специалистов количеством и качеством экспонатов. Фото КТРВ.

Генеральный директор корпорации Борис Обносов отметил, что это невозможно и не продуктивно

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не собирается напрямую копировать технологические решения, используемые при производстве западного ракетного вооружения. Об этом заявил генеральный директор корпорации Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Нет конечно, и не будем копировать, потому что скопировать что-то - невозможно. Для этого требуются серьезные процессы, как конструкторской мысли, так и технологической, а потом и производственной, поэтому скопировать вот так вот с листа - это невозможно, но это еще и не продуктивно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли корпорация полностью копировать изученные образцы западного вооружения, в том числе ракеты моделей Storm Shadow, Taurus и SCALP.

По словам Обносова, он не нашел "чего-то экстраординарного" в доступных для изучения образцах перечисленных западных ракет. "Смотрим, но такого, чтобы можно было прямо взять и сказать, что у них лучше, а у нас хуже, - я такого не скажу", - подытожил глава корпорации.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

В новость внесена правка (16:06 мск) - передается с исправлением названия ракеты во втором абзаце, правильно - SCALP. 

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Страны
Россия
Продукция
SCALP
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
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