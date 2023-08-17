В МАИ разработали линейку электродвигателей для беспилотников и аэротакси

Команда института готова перейти к серийному производству и ждет предложений от отраслевых игроков, сообщил руководитель лаборатории "Гибридные и электрические силовые установки" МАИ Николай Иванов на форуме "Армия-2023"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали линейку электродвигателей для винтомоторной группы беспилотников, включая такое транспортное средство будущего, как аэротакси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Наша команда разработала линейку изделий для беспилотных авиационных систем: электродвигателей, регуляторов, накопителей энергии. Мы готовы перейти к серийному производству и ждем предложений от отраслевых игроков", - заявил руководитель лаборатории "Гибридные и электрические силовые установки" МАИ Николай Иванов на форуме "Армия-2023".

В число разработок МАИ вошли двигатели с воздушным охлаждением - ВД5210, ВД8025, ВД8034, ВД10026 и с жидкостным - ВД-150. Электродвигатель ВД-150 предназначен для привода винтов самолета. Максимальная мощность двигателя 200 кВт, максимальная частота вращения - четыре тысячи оборотов в минуту. Изделие выполнено на 90% из отечественных материалов.

"ВД-150 входит в состав более глобальной разработки МАИ - электрической силовой установки. Опытный образец установки планируют выпустить в ноябре. В перспективе она может найти свое применение в таком виде транспорта, как аэротакси. Ее вес без аккумуляторной батареи - 59 килограммов", - добавил Иванов.

Кроме того, в МАИ планируют к марту 2024 года выпустить первый образец собственного регулятора электродвигателей для беспилотников. Его масса составит 400 г, а напряжение силового питания - от 35 до 55 вольт. При этом МАИ готов проводить самостоятельные испытания электродвигателей мощностью до 100 кВт для сторонних организаций.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.