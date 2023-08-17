Первый полет обновленного самолета SSJ 100 состоится в сентябре

ОАК: обновленный самолет SSJ 100 совершит первый полет в сентябре

Первый полет обновленного импортозамещенного самолета SSJ 100 состоится в сентябре, заявил 15 августа глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».

«Все системы уже разрабатываются, не все системы на этот самолет установлены», — сказал он.

Слюсарь добавил, что первый вылет самолета в сентябре не будет оснащен на 100% полностью российской компонентной базой.

Один из опытных образцов самолета приступит к испытаниям с отечественным двигателями ПД-8.

«Наша задача в 2024 году серийные поставки SSJ обеспечить в количестве 20 штук. Эти планы у нас остаются, и именно таким образом у нас структурированы контракты с эксплуатантами, в первую очередь с группой «Аэрофлот», они эти самолеты ожидают», — заключил глава ОАК.

Ранее, 7 августа, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что объем производства самолетов Superjet Superjet New (SSJ New) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года.

Глава государства в ответ указал, что западные авиапроизводители захотят вернуться на российский рынок, но российским авиастроителями надо успеть до этого занять освободившуюся нишу.

Sukhoi Superjet New — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ 100). На отечественные в нем заменено около 40 иностранных систем и компонентов.