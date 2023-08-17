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ТАСС

Московская конференция по международной безопасности завершила работу

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Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

В мероприятии приняли участие более 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, завершила работу в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Доклады делегатов форума будут опубликованы на сайте Минобороны, сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в мероприятии приняли участие 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов из разных стран. Еще 12 стран были представлены на уровне директоров департаментов, остальные - послами и военными атташе, аккредитованными в России.

В Минобороны добавили, что на форум прибыли 85 иностранных неправительственных экспертов из 42 государств, в том числе западных. Всего в конференции участвовали более 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций.

"Направленность дискуссиям была задана приветствием президента РФ Владимира Путина. Глава государства обозначил основные очаги напряженности в мире, отметил причины их появления и высказался за объединение усилий мирового сообщества для того, чтобы снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами", - подчеркнули в Минобороны.

С докладами по ключевым вопросам глобальной безопасности выступили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Министры обороны Китая, Белоруссии, а также руководители оборонных ведомств около 20 других дружественных государств представили свои взгляды и оценки текущей ситуации. 

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