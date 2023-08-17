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ТАСС

В технополисе "Эра" исследуют возможности определения психики военнослужащих по мимике

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Как заявил заместитель начальника технополиса по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов, таким образом на этапе поступления на военную службу в том числе выявляется девиантное поведение

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военный технополис "Эра" в Анапе ведет исследование по определению стрессоустойчивости и психологического портрета по мимике военнослужащего. Об этом заявил заместитель начальника технополиса по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов в интервью телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2023".

"Медицинское направление, которое нам интересно, - исследование психофизиологических аспектов личности военнослужащих. По мимике лица с помощью фото- и видеофиксации определяется уровень стрессоустойчивости на сегодняшний день. Либо на этапе поступления на военную службу в том числе выявляется девиантное поведение. На порядка 98% оно совпадает с тестированием", - сказал он.

Морозов отметил, что эта методика пока лишь тестируется. По его словам, исследование проходит в военном госпитале города Анапы "Эфа" и в санаториях, в которых проходят реабилитацию военнослужащие.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

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