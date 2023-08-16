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Звёздные войны всё ближе: новейшая американская «глушилка» для китайских и российских спутников Meadowlands начнёт работать в 2024 году

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Meadowlands
Meadowlands.
Источник изображения: interestingengineering

Она не будет создавать космический мусор, поскольку помехи будут временными

Новое передвижное устройство электронного подавления для борьбы с китайскими и российскими космическими технологиями под названием Meadowlands, разработанное L3 Harris Technologies, заступит на службу к концу 2024 году, как сообщает Bloomberg.

Новое оборудование будет оснащено радарами, установленными на колёсных прицепах, чтобы сделать его максимально портативным. Представители космических сил США объявили о планах произвести до 30 единиц Meadowlands.

Проблемы, возникшие во время испытаний, «были решены, и программа переходит к завершающим этапам интеграции и тестирования», о чём говорится в заявлении Командования космических систем. Также заявлено, что «технические проблемы возникли из-за неожиданных проблем, которые потребовали сложной доработки узлов».

Чарльз Кларксон, генеральный менеджер L3Harris по космическому превосходству, сказал, что компания работала с командованием над увеличением количества испытаний, чтобы гарантировать, что глушитель «будет более надёжным в эксплуатации и снизит риск».

Звёздные войны всё ближе: новейшая американская «глушилка» для китайских и российских спутников Meadowlands начнёт работать в 2024 году

В США уверены, что Китай обладает оружием, предназначенным для атаки спутников, принадлежащих США и их союзникам. По словам генерал-майора Грегори Ганьона, заместителя начальника отдела космических операций по разведке Космических сил, примерно половина более чем из 700 спутников Китая используется для дистанционного зондирования, разведки, наблюдения и рекогносцировки.

«Их армада спутников на орбите может отслеживать нас, видеть нас, может передавать эти данные в свою боевую сеть и подвергать силы США риску, с которыми мы не сталкивались до сих пор», — добавил Ганьон.

Чиновники добавили, что система Meadowlands не будет создавать космический мусор, потому что она излучает энергию, предназначенную для создания временных, «обратимых» помех спутникам связи. Стоимость программы Meadowlands оценивается примерно в 219 миллионов долларов США, и она представляет собой более оптимизированную версию «Системы противодействия связи», которая начала действовать в начале 2020 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
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