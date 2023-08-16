«Мальва», «Зубило» и «Квазиматча»: какие новинки показали на форуме «Армия-2023»

Российский ОПК представил ряд перспективных новинок на форуме «Армия-2023»

В рамках нынешнего Международного военно-технического форума «Армия-2023» российский оборонно-промышленный комплекс вновь представил все свои актуальные разработки в сфере вооружения, военной и специальной техники. О новинках и перспективных образцах вооружений - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

От "Бережка" до "Тритона"

Тяжелая бронетехника традиционно занимает одно из ведущих мест на российских форумах. Слева от главного входа «Армии-2023» выставлены российские основные боевые танки Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 с боевыми модулями «Бережок».

На форуме впервые показан сверхзащищенный вариант бронеавтомобиля «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс». Новая модификация «Тигра» получила навесные бронелисты, обеспечивающие защиту колес, дверей, решетки радиатора, лобового стекла и капота от пуль стрелкового оружия и осколков. Бронеавтомобиль оснащен пулеметом «Корд» калибра 12,7-мм или 7,62-мм ПКТМ, а также системой постановки завес «Туча». Масса машины - 7,8 тонны, экипаж - 9 человек.

На форуме представлен новый вариант бронеавтомобиля АМН-590911 «Спартак», оснащенного 57-мм пушкой САЗП-57 зенитного артиллерийского комплекса С-60. Для уничтожения наземных бронированных целей в САЗП-57 применяются унитарные выстрелы с бронебойными трассирующими снарядами.

Также посетители обратили внимание на танк Т-72БЗМ с установленной системой модульного комплекса подавления «Тритон». Комплекс предназначен для защиты от FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица) в четырех диапазонах (в диапазонах 868\915\1300\2400 МГц). Управление осуществляется посредством выносного пульта для максимальной безопасности оператора. Возможна как автономная работа от встроенной АКБ, так и питание от бортовой сети транспортного средства.

Несерийные образцы

По-прежнему на статической площадке МВТФ «Армия-2023» представлены образцы вооружения и военной техники, которые и поныне не запущены в серийное производство и до сих пор не поставляются в требуемых количествах в действующую армию.

На первом месте среди них располагается, безусловно, Т-14 «Армата». Это российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.

С одной стороны, Т-14 «Армата» - новейшая разработка в области танкостроения России, в которой использованы самые передовые технологии и мощное вооружение. Впервые машина была показана на параде в 2015 году. С другой стороны, прошло уже восемь лет и пока ни одного танкового батальона, оснащенного танками этого типа, в войсках так и нет. Как проявила себя машина в ходе СВО, данных тоже нет, хотя и появлялась информация, что Т-14 отправляли в зону боевых действий.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Далее на статической площадке демонстрируется бронетранспортер Б-10 на платформе «Курганец-25». В качестве основного вооружения в Б-10 использован стабилизированный в двух плоскостях 12,7-мм пулемет 6П49 - танковый вариант «Корда». Его боекомплект - 800 выстрелов. Дальность поражения целей днем - 3000 метров, ночью - 1500 метров. Масса модуля без патронов - 1000 кг. Боевая масса бронетранспортера Б-10 - 25 тонн. Экипаж - три человека, а десант - восемь. Мощность двигателя - 750 л. с. Клиренс - 450 мм. Запас хода - 800 км. Впервые платформу «Курганец-25» широкой публике представили на параде 9 мая 2015 года. На МВТФ бронетранспортер Б-10 первый раз показали в 2022 году. В серии машины до сих пор нет, в войска она не поставляется.

Все перечисленное в полном объеме относится и к боевой машине пехоты Б-11 на базе на платформы «Курганец-25». В серии машины также до сих пор нет. В этом же ряду стоит и перспективная средняя колесная унифицированная боевая платформа «Бумеранг», разработанная ООО «Военно-промышленная компания». Впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. В войска она не поставляется. Но уже существует и существенно упрощенная версия «Бумеранга». Есть шансы, что именно она и будет запущена в серию.

Армейские премьеры

И, наконец, премьера МВТФ «Армия-2023» - 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва» на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колесной формулой 8Х8 производства Брянского автозавода.

САУ создана в рамках ОКР «Набросок». В качестве боевого орудия используется 152-мм нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, идентичная орудию САУ 2С19 «Мста-С». В основе проекта «Мальва» лежит концепция высокомобильной облегченной артиллерийской системы на колесном шасси. Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами (ОФС) достигает 24 км, активно-реактивными (АРС) - до 30 км.

Напомним, шведская САУ Archer - соответственно 30 км ОФС и 40 км АРС. Однако при стрельбе снарядом Excalibur дальность стрельбы достигает уже 50 км, а по некоторым оценкам - и до 60 км. Показатели французской САУ CAESAR - 30/42/49 км соответственно. Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - 30-50 км ОФС, 67 км - активно-реактивным снарядом.

Сравняться и превзойти западные образцы могла бы самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ», которая разрабатывалась с середины 2000-х годов. Первые опытные машины 2С35 были построены в 2013-2014 годах и тогда же вышли на испытания. 9 мая 2015 года эту технику впервые показали публике. В 2019 году САУ выполнила стрельбу на дальность 80 км. Испытания изделия 2С35 продолжаются, и их планируется завершить до конца текущего года. При этом уже освоен серийный выпуск. В войсках пока нет ни одной артиллерийской бригады, оснащенной орудиями этого типа.

На «Армии-2023» продемонстрирована перспективная российская тяжелая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». За счет специального оснащения она способна оказывать помощь застрявшим, поврежденным или подбитым бронемашинам всех классов.

На лобовой части корпуса БРЭМ находится бульдозерный отвал с гидравлическим приводом. При вытаскивании техники он используется в качестве упора, а при работающем кране-манипуляторе выполняет функции дополнительной опоры-домкрата. Слева от рубки находится основной подъемный кран, способный поднимать грузы массой не менее 2 т. В корме на правом борту находится еще один кран меньшей грузоподъемности. Внутри корпуса помещена основная лебедка для работы с застрявшей техникой.

В распоряжении экипажа имеется набор разнообразного инструмента и приборы, необходимые для проведения мелкого ремонта в полевых условиях. Ремонт осуществляется в т. ч. за счет перевозимого набора запчастей.

Публике на МВТФ «Армия-2023» впервые показан и беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Снаряженная масса «Зубила» равна 13 300 кг, а полная достигает 16 000 кг. Грузоподъемность бронеавтомобиля равна 2700 кг. Мощность двигателя составляет 350 л. с. Максимальная скорость по шоссе достигает 100 км/ч. На форуме демонстрируется вариант машины, оснащенной 23-мм скорострельной зенитной установкой ЗУ-23-2.

При необходимости «Зубило» может подвозить боеприпасы, другие материальные средства, принимать участие в эвакуации раненых. Сообщается, что машина позволяет подзаряжать аккумуляторы радиопередающих средств и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

"Грифон" на привязи

Помимо всего прочего, на МВТФ «Армия-2023» была представлена самая широкая гамма беспилотных летательных аппаратов. Среди них - «Грифон-61Т», представляющий собой привязной коптер. С помощью кабеля на него подается питание, и он может находиться на высоте 100 метров неделю. Полезная нагрузка БЛА составляет восемь килограмм. В качестве нее может использоваться видеокамера, тепловизор, громкоговоритель, а также радиоретранслятор.

Внимание посетителей на выставке привлек и Supercam SX300H - беспилотный летательный аппарат гибридной аэродинамической схемы, совмещающий в себе преимущества конструкции самолетного и вертолетного типов. Отличительной особенностью БЛА Supercam SX300H является выполнение вертикального взлета и посадки с любой неподготовленной поверхности, что позволяет использовать его на объектах с ограниченной в размерах взлетно-посадочной площадкой, с последующим переходом в самолетный режим полета с возможностью зависания по требованию оператора, что позволяет применять БЛА для самого различного типа задач.

Концерн «Калашников» представил на форуме автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Модель отличается большей эргономичностью, оснащена складным, регулируемым по длине прикладом. АК-19 может быть оснащен коллиматорным, оптическим и ночным прицелами, лазерным целевым указателем, тактическим фонарем и оборудован дополнительной рукояткой. Помимо всего прочего, АК-19 имеет улучшенное охлаждение ствола.

Также «Калашников» представил беспилотную систему "Квазимачта», предназначенную для подъема аппаратуры. Она оснащена видеокамерами и тепловизором для проведения наблюдения и разведки. «Квазимачта» как и «Грифон-61Т» получает питание через кабель и невосприимчива к воздействию систем РЭБ.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» продолжает свою работу и только набирает обороты.

Михаил Ходаренок